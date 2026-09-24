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Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка

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Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sax Sax Sax
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sax Sax Sax
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt, 
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
2xHD Deluxe Edition
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt, Sadik Hakim–'RoundnMidnight, Johnny Hodges / Charlie Shavers–Perdido

Отзывы о товаре Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Sax Sax Sax
Жанр
Jazz
Трек-лист
Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt, 
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
2xHD Deluxe Edition
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt, Sadik Hakim–'RoundnMidnight, Johnny Hodges / Charlie Shavers–Perdido
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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