Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt,

Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt,

Описание товара Various Artists - Sax Sax Sax (Analogue) (0762765869086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zoot Sims Quartet–Do Nothing 'Till You Hear From Me, Sonny Rollins–Blue Room, Buddy Tate / Harry Edison–I've Got The World On A String, Zoot Sims Quartet–In The Middle Of A Kiss, Ben Webster–Cry Me A River, Johnny Hodges Featuring Ben Webster–One For The Duke, Buddy Tate / Harry Edison–Manhattan, Ben Webster–My Romance, Sonny Stitt Meets Sadik Hakim–You Are The Sunshine Of My Life, Lee Konitz Quintet–Smog Eyes, Ben Webster–Stardust, Stan Getz–Peace, Sidney Bechet–Out Of The Galion, Sonny Stitt, Sadik Hakim–'RoundnMidnight, Johnny Hodges / Charlie Shavers–Perdido