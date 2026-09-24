Top.Mail.Ru
Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 2
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 3
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 4
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 5
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 6
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 7
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 8
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 9
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 10
Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Moon & The Melodies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 2
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 3
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 4
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 5
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 6
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 7
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 8
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 9
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 10
  • Cocteau Twins - The Moon &amp; The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400064218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Moon & The Melodies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sea, Swallow Me, Memory Gongs, Why Do You Love Me?, Eyes Are Mosaics, She Will Destroy You, The Ghost Has No Home, Bloody And Blunt, Ooze Out And Away, Onehow
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sea, Swallow Me, Memory Gongs, Why Do You Love Me?, Eyes Are Mosaics, She Will Destroy You, The Ghost Has No Home, Bloody And Blunt, Ooze Out And Away, Onehow

Отзывы о товаре Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400064218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Moon & The Melodies
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sea, Swallow Me, Memory Gongs, Why Do You Love Me?, Eyes Are Mosaics, She Will Destroy You, The Ghost Has No Home, Bloody And Blunt, Ooze Out And Away, Onehow
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sea, Swallow Me, Memory Gongs, Why Do You Love Me?, Eyes Are Mosaics, She Will Destroy You, The Ghost Has No Home, Bloody And Blunt, Ooze Out And Away, Onehow
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - The Moon & The Melodies (0191400064218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...