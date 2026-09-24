Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка
Выпущенный много лет назад на CD в бумажном конверте компанией AMS Records (AMS238CD), этот культовый альбом, изначально выпущенный в нескольких самодельных копиях, а сегодня один из самых редких итальянских альбомов, когда-либо выпущенных, наконец-то доступен в издании, максимально точно соответствующем оригиналу 1967 года во всех отношениях, с серебряной фольгированной обложкой и внутренним 8-страничным буклетом. «Dedicato A…» (Посвящено…) — без сомнения, уникальная пластинка, и поистине удивительно, что её авторы — итальянцы из Рима, и что она вышла в 1967 году, в том же году, что и. «The Piper at the Gates of Dawn» и «Sgt. Pepper’s»!. Марио Скифано был не музыкантом, а визионером поп-арта, своего рода итальянским Энди Уорхолом, который хотел интегрировать своё творчество с группой, обеспечивая психоделический визуальный ряд для живых выступлений. Встреча Скифано с четырьмя музыкантами, которые тогда назывались «Le Stelle di…» («Звёзды…»), привела к нескольким концертам, 45-оборотному винилу и этому альбому: в то время почти никто в Италии не слышал ничего подобного, разве что летал в Англию, чтобы проникнуться атмосферой «свингующего Лондона». «Dedicated to…» открывается длинным отрывком длиной почти в двадцать минут, кислотным джем-сейшеном, местами безумным, дающим представление о сценическом потенциале группы, тогда как вторая половина произведения состоит из пяти коротких песен, более рациональных, но всё же соответствующих общему звучанию. Это был единичный эксперимент, не имевший себе равных в Италии тех лет.
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