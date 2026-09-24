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Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка

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Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 1
Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 2
Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 3
Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 4
Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Le Stelle Di Mario Schifano
Альбом (сингл)
Dedicato A…(coloured)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 1
  • Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 2
  • Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 3
  • Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 4
  • Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711905
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158306149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Le Stelle Di Mario Schifano
Альбом (сингл)
Dedicato A…(coloured)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Le Ultime Parole Di Brandimante, Molto Alto, Susan Song, E Dopo, Intervallo, Molto Lontano (A Colori)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка

Выпущенный много лет назад на CD в бумажном конверте компанией AMS Records (AMS238CD), этот культовый альбом, изначально выпущенный в нескольких самодельных копиях, а сегодня один из самых редких итальянских альбомов, когда-либо выпущенных, наконец-то доступен в издании, максимально точно соответствующем оригиналу 1967 года во всех отношениях, с серебряной фольгированной обложкой и внутренним 8-страничным буклетом. «Dedicato A…» (Посвящено…) — без сомнения, уникальная пластинка, и поистине удивительно, что её авторы — итальянцы из Рима, и что она вышла в 1967 году, в том же году, что и. «The Piper at the Gates of Dawn» и «Sgt. Pepper’s»!. Марио Скифано был не музыкантом, а визионером поп-арта, своего рода итальянским Энди Уорхолом, который хотел интегрировать своё творчество с группой, обеспечивая психоделический визуальный ряд для живых выступлений. Встреча Скифано с четырьмя музыкантами, которые тогда назывались «Le Stelle di…» («Звёзды…»), привела к нескольким концертам, 45-оборотному винилу и этому альбому: в то время почти никто в Италии не слышал ничего подобного, разве что летал в Англию, чтобы проникнуться атмосферой «свингующего Лондона». «Dedicated to…» открывается длинным отрывком длиной почти в двадцать минут, кислотным джем-сейшеном, местами безумным, дающим представление о сценическом потенциале группы, тогда как вторая половина произведения состоит из пяти коротких песен, более рациональных, но всё же соответствующих общему звучанию. Это был единичный эксперимент, не имевший себе равных в Италии тех лет.

Отзывы о товаре Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158306149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Le Stelle Di Mario Schifano
Альбом (сингл)
Dedicato A…(coloured)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Le Ultime Parole Di Brandimante, Molto Alto, Susan Song, E Dopo, Intervallo, Molto Lontano (A Colori)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Выпущенный много лет назад на CD в бумажном конверте компанией AMS Records (AMS238CD), этот культовый альбом, изначально выпущенный в нескольких самодельных копиях, а сегодня один из самых редких итальянских альбомов, когда-либо выпущенных, наконец-то доступен в издании, максимально точно соответствующем оригиналу 1967 года во всех отношениях, с серебряной фольгированной обложкой и внутренним 8-страничным буклетом. «Dedicato A…» (Посвящено…) — без сомнения, уникальная пластинка, и поистине удивительно, что её авторы — итальянцы из Рима, и что она вышла в 1967 году, в том же году, что и. «The Piper at the Gates of Dawn» и «Sgt. Pepper’s»!. Марио Скифано был не музыкантом, а визионером поп-арта, своего рода итальянским Энди Уорхолом, который хотел интегрировать своё творчество с группой, обеспечивая психоделический визуальный ряд для живых выступлений. Встреча Скифано с четырьмя музыкантами, которые тогда назывались «Le Stelle di…» («Звёзды…»), привела к нескольким концертам, 45-оборотному винилу и этому альбому: в то время почти никто в Италии не слышал ничего подобного, разве что летал в Англию, чтобы проникнуться атмосферой «свингующего Лондона». «Dedicated to…» открывается длинным отрывком длиной почти в двадцать минут, кислотным джем-сейшеном, местами безумным, дающим представление о сценическом потенциале группы, тогда как вторая половина произведения состоит из пяти коротких песен, более рациональных, но всё же соответствующих общему звучанию. Это был единичный эксперимент, не имевший себе равных в Италии тех лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Stelle Di Mario Schifano - Dedicato A…(coloured) (8016158306149) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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