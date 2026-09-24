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Biglietto Per L'inferno - Biglietto Per L'inferno (8016158304749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Biglietto Per L'inferno - Biglietto Per L'inferno (8016158304749) виниловая пластинка

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Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 3
Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 4
Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biglietto Per L'inferno
Альбом (сингл)
Biglietto Per L'inferno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 1
  • Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 2
  • Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 3
  • Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 4
  • Biglietto Per L&#039;inferno - Biglietto Per L&#039;inferno (8016158304749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711902
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Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158304749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biglietto Per L'inferno
Альбом (сингл)
Biglietto Per L'inferno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ansia, Confessione, Una Strana Regina, Il Nevare, L'Amico Suicida
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biglietto Per L'inferno - Biglietto Per L'inferno (8016158304749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ansia, Confessione, Una Strana Regina, Il Nevare, L'Amico Suicida



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Biglietto Per L'inferno - Biglietto Per L'inferno (8016158304749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158304749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biglietto Per L'inferno
Альбом (сингл)
Biglietto Per L'inferno
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ansia, Confessione, Una Strana Regina, Il Nevare, L'Amico Suicida
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ansia, Confessione, Una Strana Regina, Il Nevare, L'Amico Suicida


Теги товара: Progressive Rock
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