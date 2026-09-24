OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - For A Few Dollars More (Ennio Morricone) (coloured) (8016158316667) виниловая пластинка
В 1965 году вышедший годом ранее фильм Серджо Леоне « За пригоршню долларов »благодаря своему успеху уже помог систематизировать и значительно увеличить популярность жанра «спагетти-вестерн» вместе с двумя ведущими актерами Клинтом Иствудом и Джаном Марией Волонте. « На несколько долларов больше » является естественным продолжением этого фильма с добавлением третьего главного героя - Ли Ван Клифа - который присоединяется к уже упомянутым двум актерам: триада, вошедшая в историю, для еще одного шедевра Серджо Леоне. Музыка Эннио Морриконе не менее важна.Маэстро здесь выбирает «бедный» регистр, состоящий из народных инструментов, таких как окарина, варган и колокольчики, которые соответственно используются для аккомпанемента на сцене трём главным действующим лицам. Но, как обычно, Алессандро Алессандрони и его хор Cantori Moderni вносят свой вклад создавая невероятно захватывающий финальный результат.В этом издании восемь композиций оригинальной партитуры представлены в совершенно новом формате. Издание на виниле цвета кактусового зелёного цвета, 45 об/мин, с новой обложкой формата 12 дюймов.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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