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Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка

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Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 7
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 8
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 9
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 10
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 7
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 8
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 9
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 10
  • Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711898
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка
10 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dancing With The Moonlit Knight, I Know What I Like (In Your Wardrobe), Firth Of Fifth, More Fool Me, The Battle Of Epping Forest After The Ordeal, D The Cinema Show / Aisle Of Plenty
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Genesis / Selling England By The Pound (2LP) — это шедевр прогрессивного рока, который стал культовым среди поклонников жанра. Записанная в 1973 году, эта работа демонстрирует виртуозное мастерство музыкантов и их способность создавать сложные, но одновременно мелодичные композиции. Альбом удивляет своей концептуальной глубиной и яркими музыкальными переходами, приглашая слушателя в увлекательное путешествие по мирам английской культуры и самовыражения. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить этот важный экспонат в свою коллекцию!



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Selling England By The Pound
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dancing With The Moonlit Knight, I Know What I Like (In Your Wardrobe), Firth Of Fifth, More Fool Me, The Battle Of Epping Forest After The Ordeal, D The Cinema Show / Aisle Of Plenty
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Genesis / Selling England By The Pound (2LP) — это шедевр прогрессивного рока, который стал культовым среди поклонников жанра. Записанная в 1973 году, эта работа демонстрирует виртуозное мастерство музыкантов и их способность создавать сложные, но одновременно мелодичные композиции. Альбом удивляет своей концептуальной глубиной и яркими музыкальными переходами, приглашая слушателя в увлекательное путешествие по мирам английской культуры и самовыражения. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить этот важный экспонат в свою коллекцию!


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Selling England By The Pound (Analogue) (0753088750274) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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