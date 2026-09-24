Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб.
В наличии
Код товара: 711891
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088036378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Трек-лист
I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088036378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
(Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd)
Жанр
Soul
Трек-лист
I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Ain't The One, Tuesday's Gone, Gimme Three Steps, Simple Man, Things Goin' On, Mississippi Kid, Poison Whiskey, Free Bird
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Теги товара: Соул, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка – стоимость товара 10460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - (Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd) (Analogue) (0753088036378) виниловая пластинка