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Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка

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Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 1
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 2
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 3
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 4
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 5
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 6
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 7
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 8
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 9
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 10
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 11
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 12
Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
IN THE RIGHT PLACE
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 1
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 2
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 3
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 4
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 5
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 6
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 7
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 8
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 9
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 10
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 11
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 12
  • Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711890
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
IN THE RIGHT PLACE
Жанр
Soul
Трек-лист
Right Place, Wrong Time, Same Old Same Old, Just The Same, Qualified, Traveling Mood, Peace Brother Peace, Life, Such A Night, Shoo Fly Marches On, I Been Hoodood, Cold Cold Cold
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Right Place, Wrong Time, Same Old Same Old, Just The Same, Qualified, Traveling Mood, Peace Brother Peace, Life, Such A Night, Shoo Fly Marches On, I Been Hoodood, Cold Cold Cold



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Dr. John - In The Right Place (Analogue) (0753088750670) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088750670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
IN THE RIGHT PLACE
Жанр
Soul
Трек-лист
Right Place, Wrong Time, Same Old Same Old, Just The Same, Qualified, Traveling Mood, Peace Brother Peace, Life, Such A Night, Shoo Fly Marches On, I Been Hoodood, Cold Cold Cold
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Right Place, Wrong Time, Same Old Same Old, Just The Same, Qualified, Traveling Mood, Peace Brother Peace, Life, Such A Night, Shoo Fly Marches On, I Been Hoodood, Cold Cold Cold


Теги товара: Соул, Limited Edition
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