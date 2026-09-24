Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 460 руб.
В наличии
Код товара: 711889
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088114571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Pretzel Logic
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions, Analogue Productions Reissue Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rikki Don't Lose That Number, Night By Night, Any Major Dude Will Tell You, Barrytown, East St. Louis Toodle-Oo, Parker's Band, Through With Buzz, Pretzel Logic, With A Gun, Charlie Freak, Monkey In Your Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Steely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088114571) виниловая пластинка - по цене 31460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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