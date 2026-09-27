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King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 5
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 6
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 7
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 5
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 6
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 7
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711880
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка
4 560 руб.
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Характеристики

Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882641917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sketches of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, A Journey To (S)hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches of Brunswick East III
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка

Этот альбом — это результат креативного сотрудничества австралийской психоделической рок-группы и американского проекта. Виниловая пластинка представляет собой сочетание джазовых импровизаций, психоделических текстур и элементов лаунжа, что делает этот LP одним из самых спокойных и атмосферных альбомов в дискографии группы. Название альбома отсылает к району Брансуик Ист в Мельбурне, где создавалась пластинка. Музыка здесь течет плавно и органично, переплетая мягкие мелодии с непринужденными джазовыми мотивами, что создает ощущение городского релакса и неспешного ритма жизни. Влияние Mild High Club ощущается в лоу-фай звучании и неторопливой, мечтательной атмосфере треков. Винил отличается минималистичными, но завораживающими инструментальными партиями, а также легким экспериментальным духом, который пронизывает каждую композицию. Sketches of Brunswick East идеально подходит для тех, кто ищет ненавязчивую, но интригующую музыку для фона, а также для глубокого погружения в звуковые пейзажи. Этот LP станет отличным подарком для любителей психоделического рока и джаз-фьюжна, а также тех, кто ценит смелые музыкальные эксперименты и уютную атмосферу.

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882641917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Sketches Of Brunswick East
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sketches of Brunswick East I, Countdown, D-Day, Tezeta, Cranes, Planes, Migraines, The Spider And Me, Sketches of Brunswick East II, Dusk To Dawn On Lygon Street, The Book, A Journey To (S)hell, Rolling Stoned, You Can Be Your Silhouette, Sketches of Brunswick East III
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот альбом — это результат креативного сотрудничества австралийской психоделической рок-группы и американского проекта. Виниловая пластинка представляет собой сочетание джазовых импровизаций, психоделических текстур и элементов лаунжа, что делает этот LP одним из самых спокойных и атмосферных альбомов в дискографии группы. Название альбома отсылает к району Брансуик Ист в Мельбурне, где создавалась пластинка. Музыка здесь течет плавно и органично, переплетая мягкие мелодии с непринужденными джазовыми мотивами, что создает ощущение городского релакса и неспешного ритма жизни. Влияние Mild High Club ощущается в лоу-фай звучании и неторопливой, мечтательной атмосфере треков. Винил отличается минималистичными, но завораживающими инструментальными партиями, а также легким экспериментальным духом, который пронизывает каждую композицию. Sketches of Brunswick East идеально подходит для тех, кто ищет ненавязчивую, но интригующую музыку для фона, а также для глубокого погружения в звуковые пейзажи. Этот LP станет отличным подарком для любителей психоделического рока и джаз-фьюжна, а также тех, кто ценит смелые музыкальные эксперименты и уютную атмосферу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Sketches Of Brunswick East (coloured) (0880882641917) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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