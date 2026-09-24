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Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка

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Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 1
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 2
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 3
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 4
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 5
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 6
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 7
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 8
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 9
Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 1
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 2
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 3
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 4
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 5
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 6
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 7
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 8
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 9
  • Primus - Primus &amp; The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711878
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882534110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ato
Barcode
[0880882534110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello Wonkites, Candy Man, Cheer Up Charlie, Golden Ticket, Lermaninoff, Pure Imagination, Oompa Augustus, Semi-Wonderous Boat Ride, Oompa Violet, I Want It Now, Oompa Veruca, Wonkmobile, Oompa FV, Farewell Wonkites


Теги товара: Соул
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Доставка
Отзывы


Primus - Primus & The Chocolate Factory With The Fungi Ensemble (coloured) (0880882534110) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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