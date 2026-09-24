OST - Trois Couleurs: Blanc (Zbigniew Preisner) (5060421560496) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trois Couleurs: Blanc
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711877
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trois Couleurs: Blanc
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Beginning, The Court, Dominique Tries To Go Home, A Chat In The Underground, Return To Poland, Last, On The Wisla, First Job, Don't Fall Asleep, A10 After The First Transaction, A11 Attempted Murder, A12 The Party On The Wisla, B13 Don Karol I, B14 Phone Call To Dominique, B15 Funeral Music, B16 Don Karol II, The Hotel, B18 Dominique's Arrest, B19 Don Karol III, B20 Dominique In Prison, B21 The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Trois Couleurs: Blanc (Zbigniew Preisner) (5060421560496) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, The Court, Dominique Tries To Go Home, A Chat In The Underground, Return To Poland, Last, On The Wisla, First Job, Don't Fall Asleep, A10 After The First Transaction, A11 Attempted Murder, A12 The Party On The Wisla, B13 Don Karol I, B14 Phone Call To Dominique, B15 Funeral Music, B16 Don Karol II, The Hotel, B18 Dominique's Arrest, B19 Don Karol III, B20 Dominique In Prison, B21 The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитBent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитDead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитBerwyn - Tape 2/ Fomalhaut (coloured) (0194397118919) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитMarcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитComa Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитPinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитRocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Trois Couleurs: Blanc
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Beginning, The Court, Dominique Tries To Go Home, A Chat In The Underground, Return To Poland, Last, On The Wisla, First Job, Don't Fall Asleep, A10 After The First Transaction, A11 Attempted Murder, A12 The Party On The Wisla, B13 Don Karol I, B14 Phone Call To Dominique, B15 Funeral Music, B16 Don Karol II, The Hotel, B18 Dominique's Arrest, B19 Don Karol III, B20 Dominique In Prison, B21 The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beginning, The Court, Dominique Tries To Go Home, A Chat In The Underground, Return To Poland, Last, On The Wisla, First Job, Don't Fall Asleep, A10 After The First Transaction, A11 Attempted Murder, A12 The Party On The Wisla, B13 Don Karol I, B14 Phone Call To Dominique, B15 Funeral Music, B16 Don Karol II, The Hotel, B18 Dominique's Arrest, B19 Don Karol III, B20 Dominique In Prison, B21 The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Trois Couleurs: Blanc (Zbigniew Preisner) (5060421560496) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Trois Couleurs: Blanc (Zbigniew Preisner) (5060421560496) виниловая пластинка