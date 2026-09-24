Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145496) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145496) виниловая пластинка
‘Let All That We Imagine Be The Light" - восьмой студийный альбом Garbage, который был записан в студии Red Razor Sounds в Лос-Анджелесе, в студии Бутча Вига Grunge Is Dead и в домашней студии Ширли Мэнсон. Продюсером альбома выступил Билли Буш, давний инженер группы. Альбом безошибочно можно назвать классическим Garbage. Здесь присутствуют все отличительные черты, которыми они известны. Большие угловатые гитары, точные, стремительные ритмы и кинематографические саундскейпы - все это скрывается за выразительным голосом Ширли Мэнсон, а ее тексты полны позитивного настроя. Это звучание группы, находящейся на пике своих творческих сил, – характерное использование звуковых сочетаний и настроений для создания альбома, в котором одинаково хорошо сочетаются как свет, так и тень. "Приступая к работе над этим альбомом, я была полна решимости найти более обнадеживающий, вдохновляющий мир, в который можно было бы погрузиться. Название альбома "Let All That We Imagine Be The Light" идеально подходит для всего альбома в целом. Когда все кажется мрачным, необходимо обратиться к светлым, позитивным и прекрасным силам в мире. Это почти как вопрос жизни и смерти. Стратегия выживания” – говорит Ширли Мэнсон. В состав Garbage входят все четыре первоначальных участника группы: Ширли Мэнсон, Дюк Эриксон, Стив Маркер и барабанщик Бутч Виг. За 30 лет, прошедших с момента их основания в 1995 году, было продано более 20 миллионов альбомов. Они считаются одной из самых влиятельных групп своего поколения”.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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