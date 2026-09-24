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Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка

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Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 1
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 2
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 3
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 4
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 5
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 6
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 7
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 8
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 9
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 10
Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Let All That We Imagine Be The Light
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 1
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 2
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 3
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 4
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 5
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 6
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 7
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 8
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 9
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 10
  • Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711864
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964145502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Let All That We Imagine Be The Light
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
There's No Future In Optimism, Chinese Fire Horse, Hold, Have We Met (The Void), Sisyphus, Radical, Love To Give, Get Out My Face Aka Bad Kitty, R U Happy Now, The Day That I Met God
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка

‘Let All That We Imagine Be The Light" - восьмой студийный альбом Garbage, который был записан в студии Red Razor Sounds в Лос-Анджелесе, в студии Бутча Вига Grunge Is Dead и в домашней студии Ширли Мэнсон. Продюсером альбома выступил Билли Буш, давний инженер группы. Альбом безошибочно можно назвать классическим Garbage. Здесь присутствуют все отличительные черты, которыми они известны. Большие угловатые гитары, точные, стремительные ритмы и кинематографические саундскейпы - все это скрывается за выразительным голосом Ширли Мэнсон, а ее тексты полны позитивного настроя. Это звучание группы, находящейся на пике своих творческих сил, – характерное использование звуковых сочетаний и настроений для создания альбома, в котором одинаково хорошо сочетаются как свет, так и тень. "Приступая к работе над этим альбомом, я была полна решимости найти более обнадеживающий, вдохновляющий мир, в который можно было бы погрузиться. Название альбома "Let All That We Imagine Be The Light" идеально подходит для всего альбома в целом. Когда все кажется мрачным, необходимо обратиться к светлым, позитивным и прекрасным силам в мире. Это почти как вопрос жизни и смерти. Стратегия выживания” – говорит Ширли Мэнсон. В состав Garbage входят все четыре первоначальных участника группы: Ширли Мэнсон, Дюк Эриксон, Стив Маркер и барабанщик Бутч Виг. За 30 лет, прошедших с момента их основания в 1995 году, было продано более 20 миллионов альбомов. Они считаются одной из самых влиятельных групп своего поколения”.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964145502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Garbage
Альбом (сингл)
Let All That We Imagine Be The Light
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
There's No Future In Optimism, Chinese Fire Horse, Hold, Have We Met (The Void), Sisyphus, Radical, Love To Give, Get Out My Face Aka Bad Kitty, R U Happy Now, The Day That I Met God
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
‘Let All That We Imagine Be The Light" - восьмой студийный альбом Garbage, который был записан в студии Red Razor Sounds в Лос-Анджелесе, в студии Бутча Вига Grunge Is Dead и в домашней студии Ширли Мэнсон. Продюсером альбома выступил Билли Буш, давний инженер группы. Альбом безошибочно можно назвать классическим Garbage. Здесь присутствуют все отличительные черты, которыми они известны. Большие угловатые гитары, точные, стремительные ритмы и кинематографические саундскейпы - все это скрывается за выразительным голосом Ширли Мэнсон, а ее тексты полны позитивного настроя. Это звучание группы, находящейся на пике своих творческих сил, – характерное использование звуковых сочетаний и настроений для создания альбома, в котором одинаково хорошо сочетаются как свет, так и тень. "Приступая к работе над этим альбомом, я была полна решимости найти более обнадеживающий, вдохновляющий мир, в который можно было бы погрузиться. Название альбома "Let All That We Imagine Be The Light" идеально подходит для всего альбома в целом. Когда все кажется мрачным, необходимо обратиться к светлым, позитивным и прекрасным силам в мире. Это почти как вопрос жизни и смерти. Стратегия выживания” – говорит Ширли Мэнсон. В состав Garbage входят все четыре первоначальных участника группы: Ширли Мэнсон, Дюк Эриксон, Стив Маркер и барабанщик Бутч Виг. За 30 лет, прошедших с момента их основания в 1995 году, было продано более 20 миллионов альбомов. Они считаются одной из самых влиятельных групп своего поколения”.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Garbage - Let All That We Imagine Be The Light (coloured) (4099964145502) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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