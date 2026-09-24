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Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка

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Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 1
Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 2
Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 3
Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 4
Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Funeral
Альбом (сингл)
We Are The Apocalypse
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 1
  • Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 2
  • Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 3
  • Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 4
  • Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399829318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Funeral
Альбом (сингл)
We Are The Apocalypse
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nightfall, Let The Devil In, When Our Vengeance Is Done, Nosferatu, When I’m Gone, Beyond The Grave, A Beast To Praise, Leviathan, We Are The Apocalypse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка

Новый демонический и зловещий шедевр шведских пионеров блэк-метала, Dark Funeral!. Приближаясь к 30-летию с момента начала своего пути в качестве одного из самых ярких образцов шведского блэк-метала, Dark Funeral продолжают достигать новых высот, погружая публику в свои потусторонние и нечестивые видения на седьмом полноформатном альбоме группы «We Are The Apocalypse». В новом альбоме, который был написан почти полностью во время пандемии коронавируса, сатанинский авангард исполняет свои самые агрессивные и экспансивные песни на сегодняшний день. Руководствуясь силой духа и музыкальными амбициями ведущего гитариста, автора песен и одного из основателей Лорда Аримана, новый альбом обещает достаточное количество запоминающихся тем, в то же время стремясь улучшить звуковой союз зловещей атмосферы и технической свирепости, который отличает Dark Funeral от их сверстников.

Отзывы о товаре Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399829318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Funeral
Альбом (сингл)
We Are The Apocalypse
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Nightfall, Let The Devil In, When Our Vengeance Is Done, Nosferatu, When I’m Gone, Beyond The Grave, A Beast To Praise, Leviathan, We Are The Apocalypse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новый демонический и зловещий шедевр шведских пионеров блэк-метала, Dark Funeral!. Приближаясь к 30-летию с момента начала своего пути в качестве одного из самых ярких образцов шведского блэк-метала, Dark Funeral продолжают достигать новых высот, погружая публику в свои потусторонние и нечестивые видения на седьмом полноформатном альбоме группы «We Are The Apocalypse». В новом альбоме, который был написан почти полностью во время пандемии коронавируса, сатанинский авангард исполняет свои самые агрессивные и экспансивные песни на сегодняшний день. Руководствуясь силой духа и музыкальными амбициями ведущего гитариста, автора песен и одного из основателей Лорда Аримана, новый альбом обещает достаточное количество запоминающихся тем, в то же время стремясь улучшить звуковой союз зловещей атмосферы и технической свирепости, который отличает Dark Funeral от их сверстников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dark Funeral - We Are The Apocalypse (0194399829318) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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