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Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка

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Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 1
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 2
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 3
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 4
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 5
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 6
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 7
Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Allt
Альбом (сингл)
From The New World
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 1
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 2
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 3
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 4
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 5
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 6
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 7
  • Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028158718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Allt
Альбом (сингл)
From The New World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Flash of Light, Remnant, Aquila, Memory of Light, Echoes, The Orphan Breed, Dissect Yourself, Emanate, Ephemeral, Cycles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка

Шведская прогрессив-металкор-группа Allt выпускает свой дебютный альбом «From The New World». Издание на виниле. О своём десятипесенном опусе группа говорит:. «Мы невероятно рады наконец-то анонсировать наш дебютный альбом «From The New World». Этот альбом — продукт двух лет упорной работы, написания, построения мира и роста. Когда мы начали работать над альбомом, мы были поражены тем, как мир казался на грани, со всеми этими напряжениями и страхами о будущем. Поэтому мы пришли к идее исследовать, что происходит после того, как все рушится. Каждый трек — это своя история, показывающая разные стороны утраты, надежды и того упрямого духа, который заставляет людей двигаться вперед. Альбом спрашивает, можем ли мы все еще общаться и есть ли место для человеческих связей в перевернутом мире. Что делает этот альбом по-настоящему уникальным, так это время, проведенное нами в изоляции в хижине глубоко в лесу. Это уединение позволило нам погрузиться в творческий процесс, вдали от отвлекающих факторов и в окружении тишины природы. «From The New World» — это путешествие, и мы приглашаем всех присоединиться к нам».

Отзывы о товаре Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028158718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Allt
Альбом (сингл)
From The New World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Flash of Light, Remnant, Aquila, Memory of Light, Echoes, The Orphan Breed, Dissect Yourself, Emanate, Ephemeral, Cycles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Шведская прогрессив-металкор-группа Allt выпускает свой дебютный альбом «From The New World». Издание на виниле. О своём десятипесенном опусе группа говорит:. «Мы невероятно рады наконец-то анонсировать наш дебютный альбом «From The New World». Этот альбом — продукт двух лет упорной работы, написания, построения мира и роста. Когда мы начали работать над альбомом, мы были поражены тем, как мир казался на грани, со всеми этими напряжениями и страхами о будущем. Поэтому мы пришли к идее исследовать, что происходит после того, как все рушится. Каждый трек — это своя история, показывающая разные стороны утраты, надежды и того упрямого духа, который заставляет людей двигаться вперед. Альбом спрашивает, можем ли мы все еще общаться и есть ли место для человеческих связей в перевернутом мире. Что делает этот альбом по-настоящему уникальным, так это время, проведенное нами в изоляции в хижине глубоко в лесу. Это уединение позволило нам погрузиться в творческий процесс, вдали от отвлекающих факторов и в окружении тишины природы. «From The New World» — это путешествие, и мы приглашаем всех присоединиться к нам».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Allt - From The New World (0198028158718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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