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Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка

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Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 1
Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 2
Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
A Door Left Open
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 1
  • Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 2
  • Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028985215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
A Door Left Open
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Can You Save Me?, Body Chalk, Dread Weight, Blend In With The Weak, Godless Grace, Keep Your Blessings, Sacred Place, Step Inside, One Less Body, Searching For A Pulse, Commit To Consequence, Will You Hate Me?
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка

Американская металкор- группа Orthodox анонсировала свой новый альбом A Door Left Open, который выйдет на Century Media. Издание на желтом виниле. Orthodox из Нэшвилла закрепили фундамент, построенный в ходе обширных гастролей по Северной Америке, став силой в современных хардкорных и металлических кругах со своим монументальным четвертым альбомом A Door Left Open (спродюсированным Рэнди ЛеБефом — Kublai Khan TX, The Acacia Strain, Boundaries). Сочетание хаотичных ритмов, мощных риффов и взрывного эмоционального вокала превратилось в захватывающее зрелище с помощью барабанщика/вокалиста Mastodon Брэнна Дэйлора, вокалиста Boundaries Мэтта Макдугала и фронтмена Comeback Kid Эндрю Нойфельда.

Отзывы о товаре Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028985215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orthodox
Альбом (сингл)
A Door Left Open
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Can You Save Me?, Body Chalk, Dread Weight, Blend In With The Weak, Godless Grace, Keep Your Blessings, Sacred Place, Step Inside, One Less Body, Searching For A Pulse, Commit To Consequence, Will You Hate Me?
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская металкор- группа Orthodox анонсировала свой новый альбом A Door Left Open, который выйдет на Century Media. Издание на желтом виниле. Orthodox из Нэшвилла закрепили фундамент, построенный в ходе обширных гастролей по Северной Америке, став силой в современных хардкорных и металлических кругах со своим монументальным четвертым альбомом A Door Left Open (спродюсированным Рэнди ЛеБефом — Kublai Khan TX, The Acacia Strain, Boundaries). Сочетание хаотичных ритмов, мощных риффов и взрывного эмоционального вокала превратилось в захватывающее зрелище с помощью барабанщика/вокалиста Mastodon Брэнна Дэйлора, вокалиста Boundaries Мэтта Макдугала и фронтмена Comeback Kid Эндрю Нойфельда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orthodox - A Door Left Open (coloured) (0198028985215) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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