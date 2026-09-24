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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка

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Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711836
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241419287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Kruta featuring Jenn Mundia–Harvester Of Sorrow, Macy Gray–I Try, Camille Thurman–The Nearness Of You, Casey Abrams–Why Don't You Do Right, The New Appalachians–Wayfaring Stranger, Anna Nalick–As Time Goes By, Xiomara Laugart–Las Perlas de Tu Boca, Alexis Cole–Ain't We Got Fun, Livingston Taylor–I Must Be Doing Something Right, Amber Rubarth–Losing My Religion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Little Kruta featuring Jenn Mundia–Harvester Of Sorrow, Macy Gray–I Try, Camille Thurman–The Nearness Of You, Casey Abrams–Why Don't You Do Right, The New Appalachians–Wayfaring Stranger, Anna Nalick–As Time Goes By, Xiomara Laugart–Las Perlas de Tu Boca, Alexis Cole–Ain't We Got Fun, Livingston Taylor–I Must Be Doing Something Right, Amber Rubarth–Losing My Religion

Отзывы о товаре Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky
Barcode
[4895241419287]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Kruta featuring Jenn Mundia–Harvester Of Sorrow, Macy Gray–I Try, Camille Thurman–The Nearness Of You, Casey Abrams–Why Don't You Do Right, The New Appalachians–Wayfaring Stranger, Anna Nalick–As Time Goes By, Xiomara Laugart–Las Perlas de Tu Boca, Alexis Cole–Ain't We Got Fun, Livingston Taylor–I Must Be Doing Something Right, Amber Rubarth–Losing My Religion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Little Kruta featuring Jenn Mundia–Harvester Of Sorrow, Macy Gray–I Try, Camille Thurman–The Nearness Of You, Casey Abrams–Why Don't You Do Right, The New Appalachians–Wayfaring Stranger, Anna Nalick–As Time Goes By, Xiomara Laugart–Las Perlas de Tu Boca, Alexis Cole–Ain't We Got Fun, Livingston Taylor–I Must Be Doing Something Right, Amber Rubarth–Losing My Religion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.3 (Audiophile Edition) (4895241419287) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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