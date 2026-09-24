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Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка

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Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 1
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 2
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 3
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 4
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 5
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 6
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 7
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 8
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Slow Riot For New Zero
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 1
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 2
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 3
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 4
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 5
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 6
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 7
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 8
  • Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561000615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Slow Riot For New Zero
Жанр
Post Rock
Трек-лист
A Moya BBF3
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка

«Slow Riot for New Zer? Kanada» — первый EP группы Godspeed You! Black Emperor в жанре пост-рок

Отзывы о товаре Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561000615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Slow Riot For New Zero
Жанр
Post Rock
Трек-лист
A Moya BBF3
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
«Slow Riot for New Zer? Kanada» — первый EP группы Godspeed You! Black Emperor в жанре пост-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godspeed You! Black Emperor - Slow Riot For New Zero (0666561000615) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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