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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка

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Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка - фото 1
Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711825
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Характеристики

Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059013794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Children Of The Sounds On The Edge Of New Horizons Like A Serpentine The Shadowy Sunlight, What's Behind The Fields
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка

Kaipa — шведская группа из района Уппсалы, играющая симфонический рок с элементами фолк-музыки и находящаяся под влиянием Yes. Результат получился музыкально и лирически насыщенным, как того и ожидают поклонники Kaipa от богатой дискографии группы, восходящей к дебютному альбому, выпущенному в 1975 году. Kaipa, основанная в 1973 году, никогда не боялась экспериментировать и использовать новые элементы и звучание, что особенно заметно на альбомах, выпущенных в 2000-х. «Children Of The Sounds» не стал исключением. Он воплощает мощную, позитивную энергетику и артистическую яркость, неотразимые и верные сути жанра. Группа Kaipa родилась, когда Ханс Лундин и Ройне Столт объединились в одну группу. Ройне Столт стал популярен в прогрессивном роке по всей Европе после выхода этих альбомов: сначала благодаря своим сольным альбомам, а затем благодаря группе The Flower Kings.

Отзывы о товаре Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059013794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
CHILDREN OF THE SOUNDS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Children Of The Sounds On The Edge Of New Horizons Like A Serpentine The Shadowy Sunlight, What's Behind The Fields
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Kaipa — шведская группа из района Уппсалы, играющая симфонический рок с элементами фолк-музыки и находящаяся под влиянием Yes. Результат получился музыкально и лирически насыщенным, как того и ожидают поклонники Kaipa от богатой дискографии группы, восходящей к дебютному альбому, выпущенному в 1975 году. Kaipa, основанная в 1973 году, никогда не боялась экспериментировать и использовать новые элементы и звучание, что особенно заметно на альбомах, выпущенных в 2000-х. «Children Of The Sounds» не стал исключением. Он воплощает мощную, позитивную энергетику и артистическую яркость, неотразимые и верные сути жанра. Группа Kaipa родилась, когда Ханс Лундин и Ройне Столт объединились в одну группу. Ройне Столт стал популярен в прогрессивном роке по всей Европе после выхода этих альбомов: сначала благодаря своим сольным альбомам, а затем благодаря группе The Flower Kings.
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