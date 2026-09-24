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OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка

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OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 2
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 3
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 4
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 5
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 6
OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Scoumoune
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709278524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Scoumoune
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Scoumoune (Th?me Principal), Pigalle 1944, Georgia Et Roberto, Avant-guerre, Xavier ? La Maison D'Arr?t, Intrusions Des Racketteurs Noirs Dans Les Maisons Closes De La Ficelle Et L'El?gant, L'Orgue De Migli, Quand Les Amours Se Meurent, La Scoumoune (Mixage Alternatif), L'Excommuni? (Orgue De Barbarie 1), La Scoumoune (G?n?rique D?but), Intrusions Des Racketteurs Noirs Dans Les Maisons Closes De La Ficelle Et L'El?gant (Version Alternative), La Scoumoune (Maquette Trompette / Piano Bastringue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка

Гангстерский фильм "Скумун" (1972) был показан в Германии под названием "Человек из Марселя" и привлек внимание зрителей, не в последнюю очередь благодаря своей звезде Жан-Полю Бельмондо. Музыка к фильму, написанная Франсуа де Рубе, необычайно запоминающаяся, основанная на запоминающейся заглавной теме, звучит то ностальгически (действие фильма происходит в 1944 году), то грубовато, как в криминальном триллере, то электронно. Тема несколько раз использовалась в качестве рекламного джингла и сэмплировалась диджеями. 140-граммовый двойной LP в гетфолде со вставкой, прошедший цифровой ремастеринг, с девятью ранее не издававшимися треками и четырьмя кавер-версиями и ремиксами от Алессандро Балдессари, Жана-Мишеля Бернара и Бенжамена де Рубе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709278524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Scoumoune
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Scoumoune (Th?me Principal), Pigalle 1944, Georgia Et Roberto, Avant-guerre, Xavier ? La Maison D'Arr?t, Intrusions Des Racketteurs Noirs Dans Les Maisons Closes De La Ficelle Et L'El?gant, L'Orgue De Migli, Quand Les Amours Se Meurent, La Scoumoune (Mixage Alternatif), L'Excommuni? (Orgue De Barbarie 1), La Scoumoune (G?n?rique D?but), Intrusions Des Racketteurs Noirs Dans Les Maisons Closes De La Ficelle Et L'El?gant (Version Alternative), La Scoumoune (Maquette Trompette / Piano Bastringue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Гангстерский фильм "Скумун" (1972) был показан в Германии под названием "Человек из Марселя" и привлек внимание зрителей, не в последнюю очередь благодаря своей звезде Жан-Полю Бельмондо. Музыка к фильму, написанная Франсуа де Рубе, необычайно запоминающаяся, основанная на запоминающейся заглавной теме, звучит то ностальгически (действие фильма происходит в 1944 году), то грубовато, как в криминальном триллере, то электронно. Тема несколько раз использовалась в качестве рекламного джингла и сэмплировалась диджеями. 140-граммовый двойной LP в гетфолде со вставкой, прошедший цифровой ремастеринг, с девятью ранее не издававшимися треками и четырьмя кавер-версиями и ремиксами от Алессандро Балдессари, Жана-Мишеля Бернара и Бенжамена де Рубе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Scoumoune (Francois De Roubaix) (8024709278524) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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