Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Paura (A Collection Of Italian Horror Sounds From The Cam Sugar Archive) (0602438317264) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Mio Caro Assassino, Bruno Nicolai–La Notte Che Evelyn Usci Dalla Tomba (Long Version), Bruno Nicolai–La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit), Stelvio Cipriani–Tribal Shake, Stelvio Cipriani–Il Sesso Del Diavolo (Finale), Stelvio Cipriani–Deviation - M1, Riz Ortolani–L'Etrusco Uccide Ancora (Titoli), Daniele Patucchi–Giallo In Tensione, Ennio Morricone–Ansimando, Manuel De Sica–Black Dream, Paolo Gatti, Alfonso Zenga–Cerro Torre, Berto Pisano*–Greta, Sante Maria Romitelli–Bambola Sensuale, Adolfo Waitzman–Languidamente, Nico Fidenco–Il Demonio In Convento, Ettore De Carolis–Flavour Of Death, Marcello Giombini–Un Gioco Per Eveline - M11, Carlo Maria Cordio–Absurd, Stelvio Cipriani–Devil Dance, Daniele Patucchi–E Tanta Paura - M2, Marcello Giombini–Orinoco: Prigioniere Del Sesso - M19, Franco Micalizzi–Bargain With The Devil #3, Stefano Liberati–The Prophecy (Vers. A), Luigi Ceccarelli–Walking Through The Shadows, Daniele Patucchi–Minaccia Sulla Citt?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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