Public Enemy - Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black (coloured) (0602547373540) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 711814
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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602547373540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lost At Birth, Rebirth, Nighttrain, Can't Truss It, I Don't Wanna Be Called Yo Niga, How To Kill A Radio Consultant, By The Time I Get To Arizona, Move!, 1 Million Bottlebags, More News At 11, Shut Em Down, A Letter To The New York Post, Get The F--- Outta Dodge, Bring Tha Noize
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Respect The Classics
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Public Enemy - Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black (coloured) (0602547373540) виниловая пластинка
Альбом получил признание критиков, заняв 2-е место в опросе критиков Pazz & Jop, проведенном The Village Voice в 1991 году. Альбом дебютировал на четвертом месте в американском чарте Billboard 200 и на первом месте в американском чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. 26 ноября 1991 года альбом получил платиновый статус от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) за продажу одного миллиона копий в Соединенных Штатах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602547373540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Public Enemy
Альбом (сингл)
Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lost At Birth, Rebirth, Nighttrain, Can't Truss It, I Don't Wanna Be Called Yo Niga, How To Kill A Radio Consultant, By The Time I Get To Arizona, Move!, 1 Million Bottlebags, More News At 11, Shut Em Down, A Letter To The New York Post, Get The F--- Outta Dodge, Bring Tha Noize
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Respect The Classics
Страна производитель
Германия
Альбом получил признание критиков, заняв 2-е место в опросе критиков Pazz & Jop, проведенном The Village Voice в 1991 году. Альбом дебютировал на четвертом месте в американском чарте Billboard 200 и на первом месте в американском чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. 26 ноября 1991 года альбом получил платиновый статус от Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) за продажу одного миллиона копий в Соединенных Штатах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Public Enemy - Apocalypse 91... The Enemy Strikes Black (coloured) (0602547373540) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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