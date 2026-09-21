Rainbow - Monsters Of Rock Live In Donington, 1980 (4029759138105) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Monsters Of Rock Live In Donington, 1980
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711799
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759138105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Monsters Of Rock Live In Donington, 1980
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Eyes Of The World, Since You Been Gone, Stargazer, Catch The Rainbow, Lost In Hollywood/Guitar Solo, Difficult To Cure/ Keyboard Solo, Drum Solo/Lost In Hollywood (Reprise), Lazy, All Night Long, Blues, Will You Love Me Tomorrow, Long Live Rock 'N' Roll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rainbow - Monsters Of Rock Live In Donington, 1980 (4029759138105) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro/Eyes Of The World, Since You Been Gone, Stargazer, Catch The Rainbow, Lost In Hollywood/Guitar Solo, Difficult To Cure/ Keyboard Solo, Drum Solo/Lost In Hollywood (Reprise), Lazy, All Night Long, Blues, Will You Love Me Tomorrow, Long Live Rock 'N' Roll
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759138105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Monsters Of Rock Live In Donington, 1980
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Eyes Of The World, Since You Been Gone, Stargazer, Catch The Rainbow, Lost In Hollywood/Guitar Solo, Difficult To Cure/ Keyboard Solo, Drum Solo/Lost In Hollywood (Reprise), Lazy, All Night Long, Blues, Will You Love Me Tomorrow, Long Live Rock 'N' Roll
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro/Eyes Of The World, Since You Been Gone, Stargazer, Catch The Rainbow, Lost In Hollywood/Guitar Solo, Difficult To Cure/ Keyboard Solo, Drum Solo/Lost In Hollywood (Reprise), Lazy, All Night Long, Blues, Will You Love Me Tomorrow, Long Live Rock 'N' Roll
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Rainbow - Monsters Of Rock Live In Donington, 1980 (4029759138105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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