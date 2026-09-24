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Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка

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Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 3
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 4
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 5
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 6
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 7
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 8
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 9
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 10
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 11
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 12
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 13
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 14
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 15
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 16
Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Fight For The Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 3
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 4
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 5
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 6
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 7
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 8
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 9
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 10
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 11
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 12
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 13
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 14
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 15
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 16
  • Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170464]
Тип издания
12 дюймов, 10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Fight For The Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fight For The Rock, Out On The Streets, Crying For Love, Day After Day, The Edge Of Midnight, Hyde, Lady In Disguise, She's Only Rock 'N Roll, Wishing Well, Red Light Paradise, Fighting For Love (In The Dream), Washed Out, Stuck On You
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fight For The Rock, Out On The Streets, Crying For Love, Day After Day, The Edge Of Midnight, Hyde, Lady In Disguise, She's Only Rock 'N Roll, Wishing Well, Red Light Paradise, Fighting For Love (In The Dream), Washed Out, Stuck On You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759170464]
Тип издания
12 дюймов, 10 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Fight For The Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fight For The Rock, Out On The Streets, Crying For Love, Day After Day, The Edge Of Midnight, Hyde, Lady In Disguise, She's Only Rock 'N Roll, Wishing Well, Red Light Paradise, Fighting For Love (In The Dream), Washed Out, Stuck On You
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fight For The Rock, Out On The Streets, Crying For Love, Day After Day, The Edge Of Midnight, Hyde, Lady In Disguise, She's Only Rock 'N Roll, Wishing Well, Red Light Paradise, Fighting For Love (In The Dream), Washed Out, Stuck On You


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Fight For The Rock (coloured) (4029759170464) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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