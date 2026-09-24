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Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка

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Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 1
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 2
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 3
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 4
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 5
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 6
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 7
Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
The Process Of Belief
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092663556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
The Process Of Belief
Жанр
панк
Трек-лист
Supersonic, Prove It, Can't Stop It, Broken, Destined For Nothing, Materialist, Kyoto Now!, Sorrow, Epiphany, Evangeline, The Defense, The Lie, You Don't Belong, Bored & Extremely Dangerous
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка

Bad Religion — американская панк-рок-группа из северного предместья Лос-Анджелеса, образованная в 1980 году. В 1988 они выпустили альбом Suffer. Диск был признан альбомом года практически всеми панк-журналами, а группа мгновенно стала лидером американского панк-рока, заняв огромную нишу, образовавшуюся после распада Dead Kennedys, Black Flag, Descendents и Husker Du — основных панк-рок коллективов в США первой половины 80-х годов.

Отзывы о товаре Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092663556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Religion
Альбом (сингл)
The Process Of Belief
Жанр
панк
Трек-лист
Supersonic, Prove It, Can't Stop It, Broken, Destined For Nothing, Materialist, Kyoto Now!, Sorrow, Epiphany, Evangeline, The Defense, The Lie, You Don't Belong, Bored & Extremely Dangerous
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bad Religion — американская панк-рок-группа из северного предместья Лос-Анджелеса, образованная в 1980 году. В 1988 они выпустили альбом Suffer. Диск был признан альбомом года практически всеми панк-журналами, а группа мгновенно стала лидером американского панк-рока, заняв огромную нишу, образовавшуюся после распада Dead Kennedys, Black Flag, Descendents и Husker Du — основных панк-рок коллективов в США первой половины 80-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Religion - The Process Of Belief (coloured) (8714092663556) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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