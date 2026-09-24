Top.Mail.Ru
Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 1
Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 2
Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Mr. Big
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 1
  • Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 2
  • Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711786
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241436550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Mr. Big
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241436550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Mr. Big
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Addicted To That Rush, Wind Me Up, Merciless, Had Enough, Blame It On My Youth, Take A Walk, Big Love, What You Do, Anything For You, Rock & Roll Over


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mr. Big - Mr. Big (Audiophile One-Step Pressing) (4895241436550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...