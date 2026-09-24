P.P. Arnold - The First Lady Of Immediate (5060767449813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The First Lady Of Immediate
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 711777
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Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767449813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The First Lady Of Immediate
Жанр
Soul
Трек-лист
(If You Think You're) Groovy, Something Beautiful Happened, Born To Be Together, Am I Still Dreaming, Though It Hurts Me Badly, The First Cut Is The Deepest, Everything Is Gonna Be Alright, Treat Me Like A Lady, Would You Believe, Life Is But Nothing, Speak To Me, The Time Has Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара P.P. Arnold - The First Lady Of Immediate (5060767449813) виниловая пластинка
Дебютный альбом 1967 года американской певицы Пэта Арнольда, включающий в себя такие хиты, как The First Cut Is The Deepest If You Think You're Groovy (при участии Small Faces) и коллекционный экземпляр Northern Soul Everything's Gonna Be Alright. Пэт начала свою профессиональную карьеру певицы в качестве солистки Айкетт в ревю Айка и Тины Тёрнер в 1965 году. Во время гастролей в Лондоне в 1966 году она покинула компанию и начала записываться у менеджера Стоуна Эндрю Луга Олдхэма а Мик Джаггер выступил её продюсером на большей части этого альбома. Кэт Стивенс, автор « First Cut Is The Deepest », признаёт, что её версия — это самая классическая запись его песни всех времён.
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Теги товара: Соул
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Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767449813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The First Lady Of Immediate
Жанр
Soul
Трек-лист
(If You Think You're) Groovy, Something Beautiful Happened, Born To Be Together, Am I Still Dreaming, Though It Hurts Me Badly, The First Cut Is The Deepest, Everything Is Gonna Be Alright, Treat Me Like A Lady, Would You Believe, Life Is But Nothing, Speak To Me, The Time Has Come
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Дебютный альбом 1967 года американской певицы Пэта Арнольда, включающий в себя такие хиты, как The First Cut Is The Deepest If You Think You're Groovy (при участии Small Faces) и коллекционный экземпляр Northern Soul Everything's Gonna Be Alright. Пэт начала свою профессиональную карьеру певицы в качестве солистки Айкетт в ревю Айка и Тины Тёрнер в 1965 году. Во время гастролей в Лондоне в 1966 году она покинула компанию и начала записываться у менеджера Стоуна Эндрю Луга Олдхэма а Мик Джаггер выступил её продюсером на большей части этого альбома. Кэт Стивенс, автор « First Cut Is The Deepest », признаёт, что её версия — это самая классическая запись его песни всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
P.P. Arnold - The First Lady Of Immediate (5060767449813) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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