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Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка

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Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 1
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 2
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 3
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 4
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 5
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 6
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 7
Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
Waving At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 1
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 2
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 3
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 4
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 5
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 6
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 7
  • Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711769
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029014211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
Waving At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Preceding, The Trauma, Families are Forever, Conflating Memories, Ross Jennings, Ghosts of Yesteryear, Waving at the Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Preceding, The Trauma, Families are Forever, Conflating Memories, Ross Jennings, Ghosts of Yesteryear, Waving at the Sky



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0198029014211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avkrvst
Альбом (сингл)
Waving At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Preceding, The Trauma, Families are Forever, Conflating Memories, Ross Jennings, Ghosts of Yesteryear, Waving at the Sky
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Preceding, The Trauma, Families are Forever, Conflating Memories, Ross Jennings, Ghosts of Yesteryear, Waving at the Sky


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avkrvst - Waving At The Sky (coloured) (0198029014211) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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