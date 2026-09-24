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Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка

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Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 1
Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 2
Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Broadcasting From Home
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 1
  • Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 2
  • Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral
Barcode
[5400863166335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Broadcasting From Home
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Music For A Found Harmonium, Prelude And Yodel, More Milk, Sheep Dip, White Mischief, In The Back Of A Taxi, Music By Numbers, Another One From The Colonies, Air, Heartwind, Isle Of View (Music For Helicopter Pilots), Now Nothing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка

PENGUIN CAFE ORCHESTRA BROADCASTING FROM HOME — БЕЛЫЙ ВИНИЛОВЫЙ LP — «Broadcasting From Home» — третий студийный альбом Penguin Cafe Orchestra, выпущенный в 1984 году. Первая песня была названа в честь лидера Penguin Cafe Orchestra Саймона Джеффса, который нашёл брошенную фисгармонию в переулке в Японии. INTEGRAL

Отзывы о товаре Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral
Barcode
[5400863166335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Broadcasting From Home
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Music For A Found Harmonium, Prelude And Yodel, More Milk, Sheep Dip, White Mischief, In The Back Of A Taxi, Music By Numbers, Another One From The Colonies, Air, Heartwind, Isle Of View (Music For Helicopter Pilots), Now Nothing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
PENGUIN CAFE ORCHESTRA BROADCASTING FROM HOME — БЕЛЫЙ ВИНИЛОВЫЙ LP — «Broadcasting From Home» — третий студийный альбом Penguin Cafe Orchestra, выпущенный в 1984 году. Первая песня была названа в честь лидера Penguin Cafe Orchestra Саймона Джеффса, который нашёл брошенную фисгармонию в переулке в Японии. INTEGRAL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Penguin Cafe Orchestra - Broadcasting From Home (coloured) (5400863166335) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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