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Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка

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Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 1
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 2
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 3
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 4
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 5
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 6
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 7
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 8
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Everythangs Corrupt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 1
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 2
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 3
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 4
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 5
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 6
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 7
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 8
  • Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577453168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Everythangs Corrupt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Super OG, Arrest The President, Chase Down The The Bully, Don't Bring Me No Bag, Bad Dope, On Them Pills, Fire Water, Streets Shed Tears, Ain't Got No Haters, Can You Dig It?, That New Funkadelic, One For The Money, Still In The Kitchen, Non Believers, Everythangs Corrupt, Good Cop, Bad Cop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка

"Everythangs Corrupt" - студийный альбом на двойном виниле американского рэпера Айс Кьюба, выпущенный в 2018 году. О'Ши Джексон (более известный под псевдонимом Айс Кьюб) - американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A. Его псевдоним переводится как "кубик льда".

Отзывы о товаре Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602577453168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice Cube
Альбом (сингл)
Everythangs Corrupt
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Super OG, Arrest The President, Chase Down The The Bully, Don't Bring Me No Bag, Bad Dope, On Them Pills, Fire Water, Streets Shed Tears, Ain't Got No Haters, Can You Dig It?, That New Funkadelic, One For The Money, Still In The Kitchen, Non Believers, Everythangs Corrupt, Good Cop, Bad Cop
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Everythangs Corrupt" - студийный альбом на двойном виниле американского рэпера Айс Кьюба, выпущенный в 2018 году. О'Ши Джексон (более известный под псевдонимом Айс Кьюб) - американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A. Его псевдоним переводится как "кубик льда".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ice Cube - Everythangs Corrupt (0602577453168) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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