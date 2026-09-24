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Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка

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Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 3
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 4
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 5
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 6
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 7
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 8
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 9
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 10
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 11
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 3
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 4
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 5
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 6
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 7
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 8
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 9
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 10
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 11
  • Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unknown Mortal Orchestra - V (coloured) (0656605242231) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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