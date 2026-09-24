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Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка

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Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 3
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 4
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 5
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 6
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 7
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 8
Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
II
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 3
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 4
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 5
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 6
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 7
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 8
  • Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711754
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Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0617308056426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
From the Sun, Swim and Sleep (Like a Shark), So Good at Being in Trouble, One at a Time, The Opposite of Afternoon, No Need for a Leader, Monki, Dawn, Faded in the Morning, Secret Xtians, Swim and Sleep (Like a Shark) - Acoustic Version, Faded in the Morning - Acoustic Version, So Good at Being in Trouble - Acoustic Version, Swing Lo Magellan - Acoustic Version, Puttin It Down - Acoustic Version, Two Generations of Excess, Waves of Confidence
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка

Unknown Mortal Orchestra ожил в подвалах и спальнях, музыкальное видение Рубана Нильсона, приехавшего из Портленда через Новую Зеландию, в котором смешались гитарные риффы бога, отрывистые ударные, соул и фанк. II, второй альбом Unknown Mortal Orchestra, появился в эпоху безудержного гедонизма и изоляционизма и стал образцом для всего, чем прославился Нильсон. Он был и остается укреплением Unknown Mortal Orchestra как бесконечно интригующей, смелой и вызывающей привыкание группы. Спустя десять лет он вернулся с расширенным изданием. Написанный во время изнурительного, развратного гастрольного графика, во время которого Нильсон опасался как за свой рассудок, так и за здоровье, 'II' иллюстрирует эмоциональное потрясение жизни в дороге, рисуя сюрреалистические, карикатурные портреты одиночества, любви и отчаяния. Эти противоречивые темы очевидны сразу; На обложке альбома изображена пугающая Джанет Фаррар, знаменитая британская ведьма, викканка, писательница и учительница колдовства. В леденящем душу припеве открывающей композиции «Into The Sun» Нильсон мягко произносит фразу «Изоляция может вложить пистолет в твою руку», его слова отчетливо читаются на фоне теплой, медленно нарастающей мелодии, которая быстро запечатлевается в мозгу. Его игривая образность («Мне так одиноко, что я должен съесть свой попкорн в полном одиночестве») отражает мелодию, а соло, граничащее с психотропным, завершает вступление к альбому «II». Unknown Mortal Orchestra не боятся копать глубже остальных, их опьяняющий, опиоидный грув оживляет преувеличенные мифы рок-н-ролла. И по мере своего развития «II» действительно находит Нильсона вновь энергичным. «One At A Time» и «Faded In The Morning» могут похвастаться головокружительными припевами и инструментальными партиями; эти крепкие куски словно извлекли из затерянной сокровищницы 1960-х. «Monki» распутывается на протяжении семи минут, словно пряжа из кардигана торчка, с режущим глаза узором. «Dawn» — это минута обескураживающего шума, выделяющегося между углами и щелями припевов, гитарных соло, грувового баса и ударных, записанных вживую недавно нанятыми барабанщиками Грегом Рогоувом и Коди Нильсоном, что отошло от электронной перкуссии, использованной на первом альбоме. «II» завершается песней «Secret Xtians» — нежной головоломкой-наблюдением, которая завершается удовлетворённым финалом. В честь 10-летия альбома полное собрание Нильсона эпохи «II» наконец-то выпущено в виде сборника, включающего пять акустических треков с мини-альбома «Blue», а также два дополнительных би-сайда. Unknown Mortal Orchestra когда-то был тайным проектом Нильсона. Благодаря альбому, в котором его уникальное музыкальное воображение и выдающийся талант выражают эмоции с непоколебимой честностью, группа теперь полностью сформировалась и находится на пике своего могущества спустя десять лет.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0617308056426]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
From the Sun, Swim and Sleep (Like a Shark), So Good at Being in Trouble, One at a Time, The Opposite of Afternoon, No Need for a Leader, Monki, Dawn, Faded in the Morning, Secret Xtians, Swim and Sleep (Like a Shark) - Acoustic Version, Faded in the Morning - Acoustic Version, So Good at Being in Trouble - Acoustic Version, Swing Lo Magellan - Acoustic Version, Puttin It Down - Acoustic Version, Two Generations of Excess, Waves of Confidence
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Unknown Mortal Orchestra ожил в подвалах и спальнях, музыкальное видение Рубана Нильсона, приехавшего из Портленда через Новую Зеландию, в котором смешались гитарные риффы бога, отрывистые ударные, соул и фанк. II, второй альбом Unknown Mortal Orchestra, появился в эпоху безудержного гедонизма и изоляционизма и стал образцом для всего, чем прославился Нильсон. Он был и остается укреплением Unknown Mortal Orchestra как бесконечно интригующей, смелой и вызывающей привыкание группы. Спустя десять лет он вернулся с расширенным изданием. Написанный во время изнурительного, развратного гастрольного графика, во время которого Нильсон опасался как за свой рассудок, так и за здоровье, 'II' иллюстрирует эмоциональное потрясение жизни в дороге, рисуя сюрреалистические, карикатурные портреты одиночества, любви и отчаяния. Эти противоречивые темы очевидны сразу; На обложке альбома изображена пугающая Джанет Фаррар, знаменитая британская ведьма, викканка, писательница и учительница колдовства. В леденящем душу припеве открывающей композиции «Into The Sun» Нильсон мягко произносит фразу «Изоляция может вложить пистолет в твою руку», его слова отчетливо читаются на фоне теплой, медленно нарастающей мелодии, которая быстро запечатлевается в мозгу. Его игривая образность («Мне так одиноко, что я должен съесть свой попкорн в полном одиночестве») отражает мелодию, а соло, граничащее с психотропным, завершает вступление к альбому «II». Unknown Mortal Orchestra не боятся копать глубже остальных, их опьяняющий, опиоидный грув оживляет преувеличенные мифы рок-н-ролла. И по мере своего развития «II» действительно находит Нильсона вновь энергичным. «One At A Time» и «Faded In The Morning» могут похвастаться головокружительными припевами и инструментальными партиями; эти крепкие куски словно извлекли из затерянной сокровищницы 1960-х. «Monki» распутывается на протяжении семи минут, словно пряжа из кардигана торчка, с режущим глаза узором. «Dawn» — это минута обескураживающего шума, выделяющегося между углами и щелями припевов, гитарных соло, грувового баса и ударных, записанных вживую недавно нанятыми барабанщиками Грегом Рогоувом и Коди Нильсоном, что отошло от электронной перкуссии, использованной на первом альбоме. «II» завершается песней «Secret Xtians» — нежной головоломкой-наблюдением, которая завершается удовлетворённым финалом. В честь 10-летия альбома полное собрание Нильсона эпохи «II» наконец-то выпущено в виде сборника, включающего пять акустических треков с мини-альбома «Blue», а также два дополнительных би-сайда. Unknown Mortal Orchestra когда-то был тайным проектом Нильсона. Благодаря альбому, в котором его уникальное музыкальное воображение и выдающийся талант выражают эмоции с непоколебимой честностью, группа теперь полностью сформировалась и находится на пике своего могущества спустя десять лет.


Теги товара: Цветной винил
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Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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