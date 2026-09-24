Описание товара Unknown Mortal Orchestra - II (0617308056426) виниловая пластинка

Unknown Mortal Orchestra ожил в подвалах и спальнях, музыкальное видение Рубана Нильсона, приехавшего из Портленда через Новую Зеландию, в котором смешались гитарные риффы бога, отрывистые ударные, соул и фанк. II, второй альбом Unknown Mortal Orchestra, появился в эпоху безудержного гедонизма и изоляционизма и стал образцом для всего, чем прославился Нильсон. Он был и остается укреплением Unknown Mortal Orchestra как бесконечно интригующей, смелой и вызывающей привыкание группы. Спустя десять лет он вернулся с расширенным изданием. Написанный во время изнурительного, развратного гастрольного графика, во время которого Нильсон опасался как за свой рассудок, так и за здоровье, 'II' иллюстрирует эмоциональное потрясение жизни в дороге, рисуя сюрреалистические, карикатурные портреты одиночества, любви и отчаяния. Эти противоречивые темы очевидны сразу; На обложке альбома изображена пугающая Джанет Фаррар, знаменитая британская ведьма, викканка, писательница и учительница колдовства. В леденящем душу припеве открывающей композиции «Into The Sun» Нильсон мягко произносит фразу «Изоляция может вложить пистолет в твою руку», его слова отчетливо читаются на фоне теплой, медленно нарастающей мелодии, которая быстро запечатлевается в мозгу. Его игривая образность («Мне так одиноко, что я должен съесть свой попкорн в полном одиночестве») отражает мелодию, а соло, граничащее с психотропным, завершает вступление к альбому «II». Unknown Mortal Orchestra не боятся копать глубже остальных, их опьяняющий, опиоидный грув оживляет преувеличенные мифы рок-н-ролла. И по мере своего развития «II» действительно находит Нильсона вновь энергичным. «One At A Time» и «Faded In The Morning» могут похвастаться головокружительными припевами и инструментальными партиями; эти крепкие куски словно извлекли из затерянной сокровищницы 1960-х. «Monki» распутывается на протяжении семи минут, словно пряжа из кардигана торчка, с режущим глаза узором. «Dawn» — это минута обескураживающего шума, выделяющегося между углами и щелями припевов, гитарных соло, грувового баса и ударных, записанных вживую недавно нанятыми барабанщиками Грегом Рогоувом и Коди Нильсоном, что отошло от электронной перкуссии, использованной на первом альбоме. «II» завершается песней «Secret Xtians» — нежной головоломкой-наблюдением, которая завершается удовлетворённым финалом. В честь 10-летия альбома полное собрание Нильсона эпохи «II» наконец-то выпущено в виде сборника, включающего пять акустических треков с мини-альбома «Blue», а также два дополнительных би-сайда. Unknown Mortal Orchestra когда-то был тайным проектом Нильсона. Благодаря альбому, в котором его уникальное музыкальное воображение и выдающийся талант выражают эмоции с непоколебимой честностью, группа теперь полностью сформировалась и находится на пике своего могущества спустя десять лет.