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Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка

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Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 3
Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-02 Bogota
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 3
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605245317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-02 Bogota
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 5, Heaven 7, Underworld 1, Underworld 4, Underworld 6
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка

LP — ограниченный тираж чёрного винила. Тираж всего 100 экземпляров, предназначенных для независимых магазинов. Группа Unknown Mortal Orchestra иногда любит создавать чисто инструментальную музыку. Помимо вокальных записей, благодаря которым они более известны, они также начали выпускать инструментальную серию под названием IC в которой они проводят время в выбранном городе, импровизируя и работая вместе над невокальной музыкой. Недавно группа отправилась в Колумбию, чтобы написать музыку и познакомиться с новым клавишником Кристианом Ли. Результатом этих сессий стал альбом IC-02 Bogot? — музыкальный документ, отражающий время, проведённое в этом захватывающем городе, и возможный фон для странных вечеринок и ночных поездок в будущем.

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605245317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-02 Bogota
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Earth 1, Earth 2, Earth 3, Earth 5, Heaven 7, Underworld 1, Underworld 4, Underworld 6
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP — ограниченный тираж чёрного винила. Тираж всего 100 экземпляров, предназначенных для независимых магазинов. Группа Unknown Mortal Orchestra иногда любит создавать чисто инструментальную музыку. Помимо вокальных записей, благодаря которым они более известны, они также начали выпускать инструментальную серию под названием IC в которой они проводят время в выбранном городе, импровизируя и работая вместе над невокальной музыкой. Недавно группа отправилась в Колумбию, чтобы написать музыку и познакомиться с новым клавишником Кристианом Ли. Результатом этих сессий стал альбом IC-02 Bogot? — музыкальный документ, отражающий время, проведённое в этом захватывающем городе, и возможный фон для странных вечеринок и ночных поездок в будущем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unknown Mortal Orchestra - IC-02 Bogota (0656605245317) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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