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King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Phantom Island
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0198704317460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Phantom Island
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phantom Island, Deadstick, Lonely Cosmos, Eternal Return, Panpsych, Spacesick, Aerodynamic, Sea of Doubt, Silent Spirit, Grow Wings and Fly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phantom Island, Deadstick, Lonely Cosmos, Eternal Return, Panpsych, Spacesick, Aerodynamic, Sea of Doubt, Silent Spirit, Grow Wings and Fly



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0198704317460]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Phantom Island
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Phantom Island, Deadstick, Lonely Cosmos, Eternal Return, Panpsych, Spacesick, Aerodynamic, Sea of Doubt, Silent Spirit, Grow Wings and Fly
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Phantom Island, Deadstick, Lonely Cosmos, Eternal Return, Panpsych, Spacesick, Aerodynamic, Sea of Doubt, Silent Spirit, Grow Wings and Fly


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Phantom Island (0198704317460) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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