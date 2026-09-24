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Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка

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Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка - фото 1
Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
On Avery Island
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка - фото 1
  • Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge
Barcode
[0673855010335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
On Avery Island
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Song Against Sex, You've Passed, Someone Is Waiting, A Baby for Pree, Marching Theme, Where You'll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing a Donkey's Eye
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка

Двойной виниловый LP в разворотном конверте. Включает вкладыш и цифровую версию для скачивания. Джефф Мангам создаёт свой собственный мир на этом потрясающем дебютном альбоме Neutral Milk Hotel 1996 года. Альбом On Avery Island полон тромбона, клавишных, перегруженной акустики и прекрасных песен. В этом юбилейном переиздании полная версия «Pree-Sisters Swallowing a Donkey's Eye», как и задумывалось изначально, завершает альбом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge
Barcode
[0673855010335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
On Avery Island
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Song Against Sex, You've Passed, Someone Is Waiting, A Baby for Pree, Marching Theme, Where You'll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing a Donkey's Eye
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Двойной виниловый LP в разворотном конверте. Включает вкладыш и цифровую версию для скачивания. Джефф Мангам создаёт свой собственный мир на этом потрясающем дебютном альбоме Neutral Milk Hotel 1996 года. Альбом On Avery Island полон тромбона, клавишных, перегруженной акустики и прекрасных песен. В этом юбилейном переиздании полная версия «Pree-Sisters Swallowing a Donkey's Eye», как и задумывалось изначально, завершает альбом.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Neutral Milk Hotel - On Avery Island (0673855010335) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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