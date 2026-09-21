OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711737
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588937514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mirage Theme, The Shadows We Walk, Madinat al-Salam (City of Peace), Daughter of No One, Tales of Baghdad, Bloodflower, Nightshade, Retribution, Leaving For Alamut, Serpent's Kiss, Outside the Walls, Sand Drift, Hushed Blades, The Wild, City Under Stars, The King Sun, Singing Dunes, Whispers, True Sight, Pools of Blood, A Path of Shadows, A Path of Heat, The Round City, Incense Trails, Assassin's Lament, The Escape, The Bureau (Mirage Version), Spices, Marketplace, Baghdad Murmurs, The Center of
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Assassin's Creed Mirage" от Brendan Angelides. Этот двойной альбом на виниле погрузит вас в атмосферу оригинального саундтрека к игре. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, созданной Brendan Angelides для Assassin's Creed Mirage?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588937514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Assassin's Creed Mirage
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mirage Theme, The Shadows We Walk, Madinat al-Salam (City of Peace), Daughter of No One, Tales of Baghdad, Bloodflower, Nightshade, Retribution, Leaving For Alamut, Serpent's Kiss, Outside the Walls, Sand Drift, Hushed Blades, The Wild, City Under Stars, The King Sun, Singing Dunes, Whispers, True Sight, Pools of Blood, A Path of Shadows, A Path of Heat, The Round City, Incense Trails, Assassin's Lament, The Escape, The Bureau (Mirage Version), Spices, Marketplace, Baghdad Murmurs, The Center of
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Assassin's Creed Mirage" от Brendan Angelides. Этот двойной альбом на виниле погрузит вас в атмосферу оригинального саундтрека к игре. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться музыкой, созданной Brendan Angelides для Assassin's Creed Mirage?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Assassin's Creed Mirage (Brendan Angelides) (coloured) (0196588937514) виниловая пластинка