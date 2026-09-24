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Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка

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Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 1
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 2
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 3
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 4
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 5
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 6
Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Cargo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 1
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 2
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 3
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 4
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 5
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 6
  • Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Cargo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dr. Heckyll and Mr. Jive, Overkill, Settle Down My Boy, Upstairs In My House, No Sign of Yesterday, It's a Mistake, High Wire, Blue for You, I Like To, No Restrictions
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dr. Heckyll and Mr. Jive, Overkill, Settle Down My Boy, Upstairs In My House, No Sign of Yesterday, It's a Mistake, High Wire, Blue for You, I Like To, No Restrictions



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Cargo
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dr. Heckyll and Mr. Jive, Overkill, Settle Down My Boy, Upstairs In My House, No Sign of Yesterday, It's a Mistake, High Wire, Blue for You, I Like To, No Restrictions
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dr. Heckyll and Mr. Jive, Overkill, Settle Down My Boy, Upstairs In My House, No Sign of Yesterday, It's a Mistake, High Wire, Blue for You, I Like To, No Restrictions


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Men At Work - Cargo (Analogue) (0821797100250) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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