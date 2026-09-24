Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 711732
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка
Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
Foreigner
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Feels Like The First Time, Ice, Starrider, Headknocker, The Damage Is Done, Long, Long Way From Home, Woman Oh Woman, War With The World, Fool For You Anyway, I Need You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Foreigner - англо-американская рок-группа из Нью-Йорка, образованная в 1976 году. Коллектив был создан ветераном английской сцены - Миком Джонсом и его другом, экс-басистом King Crimson - Иэном Макдональдом, а так же вокалистом Лу Грэммом. Логика названия группы Foreigner была в том, что Джонс, Макдональд и Денис Элиот были англичанами, в то время как Грамм, Эл Гринвуд и Эд Гальярди американцами. Ансамбль является одним из самых коммерчески успешных коллективов всех времен. Суммарные продажи их альбомов превышают отметку в 80 миллионов дисков, причем 37,5 миллионов приходятся на США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Foreigner - Foreigner (Analogue, Original Master Recording) (0821797133814) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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