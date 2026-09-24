Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка
Вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот говорит обо всем во второй песне с третьего альбома группы - и третьего хита менее чем за три года. "Все хотят!" - провозглашает он и тут же спрашивает: "Детка, а может, ты?" Рот и остальные участники Van Halen уже знали ответ. На "Women and Children First" квартет подтвердил свой статус ведущей рок-группы Америки и главных организаторов вечеринок, при этом двигаясь в более тяжелом направлении с захватывающими песнями, которые автор Rolling Stone Дэвид Фрик справедливо назвал "высокообъемными произведениями искусства". Ограниченный 7 500 экземплярами бокс-сет UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP от Mobile Fidelity, собранный с оригинальных аналоговых лент и отпрессованный на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing, бурлит динамичной энергией, насыщенными цветами, многомерными текстурами и яркими деталями. Это 2LP-издание практически переносит вас в студию Sunset Sound Recorders и позволяет оказаться там, где Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален, Майкл Энтони и Дэвид Ли Рот завершили запись всего за восемь дней. альбом "Women and Children First" был записан с минимальным количеством перегрузок и предлагает живое ощущение, которое можно ощутить благодаря непревзойденной прозрачности, четкости, балансу и, если вы захотите, настройкам громкости, концертной солидности, диапазону и уровню децибел. Это происходит благодаря уникальному миксу SuperVinyl от MoFi, который позволяет вам сделать этот набор настолько громким, насколько вы хотите, без риска помех от уровня шума. Высококачественная упаковка и роскошная презентация прессинга UD1S "Women and Children First" полностью соответствуют его изысканному статусу. Он помещен в делюкс-бокс, имеет специальную обложку с фольгированным тиснением и достоверное художественное оформление, подчеркивающее великолепие записи. С точки зрения звука и визуального восприятия, это переиздание UD1S предназначено для взыскательных слушателей, которые ценят качество звука и производства и хотят полностью погрузиться в альбом, начиная с обложки - а действительно ли есть лучшая запись Van Halen, чем обложка? - вплоть до внутренних записей.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка