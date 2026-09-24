Top.Mail.Ru
Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка
17 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And The Cradle Will Rock..., Everybody Wants Some!!, Fools, Romeo's Delight, Torah! Tora!, Loss Of Control, Take Your Whiskey Home, Magic?, In A Simple Rhyme
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-034
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка

Вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот говорит обо всем во второй песне с третьего альбома группы - и третьего хита менее чем за три года. "Все хотят!" - провозглашает он и тут же спрашивает: "Детка, а может, ты?" Рот и остальные участники Van Halen уже знали ответ. На "Women and Children First" квартет подтвердил свой статус ведущей рок-группы Америки и главных организаторов вечеринок, при этом двигаясь в более тяжелом направлении с захватывающими песнями, которые автор Rolling Stone Дэвид Фрик справедливо назвал "высокообъемными произведениями искусства". Ограниченный 7 500 экземплярами бокс-сет UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP от Mobile Fidelity, собранный с оригинальных аналоговых лент и отпрессованный на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing, бурлит динамичной энергией, насыщенными цветами, многомерными текстурами и яркими деталями. Это 2LP-издание практически переносит вас в студию Sunset Sound Recorders и позволяет оказаться там, где Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален, Майкл Энтони и Дэвид Ли Рот завершили запись всего за восемь дней. альбом "Women and Children First" был записан с минимальным количеством перегрузок и предлагает живое ощущение, которое можно ощутить благодаря непревзойденной прозрачности, четкости, балансу и, если вы захотите, настройкам громкости, концертной солидности, диапазону и уровню децибел. Это происходит благодаря уникальному миксу SuperVinyl от MoFi, который позволяет вам сделать этот набор настолько громким, насколько вы хотите, без риска помех от уровня шума. Высококачественная упаковка и роскошная презентация прессинга UD1S "Women and Children First" полностью соответствуют его изысканному статусу. Он помещен в делюкс-бокс, имеет специальную обложку с фольгированным тиснением и достоверное художественное оформление, подчеркивающее великолепие записи. С точки зрения звука и визуального восприятия, это переиздание UD1S предназначено для взыскательных слушателей, которые ценят качество звука и производства и хотят полностью погрузиться в альбом, начиная с обложки - а действительно ли есть лучшая запись Van Halen, чем обложка? - вплоть до внутренних записей.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
WOMEN AND CHILDREN FIRST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And The Cradle Will Rock..., Everybody Wants Some!!, Fools, Romeo's Delight, Torah! Tora!, Loss Of Control, Take Your Whiskey Home, Magic?, In A Simple Rhyme
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-034
Страна производитель
США
Описание
Вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот говорит обо всем во второй песне с третьего альбома группы - и третьего хита менее чем за три года. "Все хотят!" - провозглашает он и тут же спрашивает: "Детка, а может, ты?" Рот и остальные участники Van Halen уже знали ответ. На "Women and Children First" квартет подтвердил свой статус ведущей рок-группы Америки и главных организаторов вечеринок, при этом двигаясь в более тяжелом направлении с захватывающими песнями, которые автор Rolling Stone Дэвид Фрик справедливо назвал "высокообъемными произведениями искусства". Ограниченный 7 500 экземплярами бокс-сет UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP от Mobile Fidelity, собранный с оригинальных аналоговых лент и отпрессованный на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing, бурлит динамичной энергией, насыщенными цветами, многомерными текстурами и яркими деталями. Это 2LP-издание практически переносит вас в студию Sunset Sound Recorders и позволяет оказаться там, где Эдди Ван Хален, Алекс Ван Хален, Майкл Энтони и Дэвид Ли Рот завершили запись всего за восемь дней. альбом "Women and Children First" был записан с минимальным количеством перегрузок и предлагает живое ощущение, которое можно ощутить благодаря непревзойденной прозрачности, четкости, балансу и, если вы захотите, настройкам громкости, концертной солидности, диапазону и уровню децибел. Это происходит благодаря уникальному миксу SuperVinyl от MoFi, который позволяет вам сделать этот набор настолько громким, насколько вы хотите, без риска помех от уровня шума. Высококачественная упаковка и роскошная презентация прессинга UD1S "Women and Children First" полностью соответствуют его изысканному статусу. Он помещен в делюкс-бокс, имеет специальную обложку с фольгированным тиснением и достоверное художественное оформление, подчеркивающее великолепие записи. С точки зрения звука и визуального восприятия, это переиздание UD1S предназначено для взыскательных слушателей, которые ценят качество звука и производства и хотят полностью погрузиться в альбом, начиная с обложки - а действительно ли есть лучшая запись Van Halen, чем обложка? - вплоть до внутренних записей.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Women And Children First (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203425) виниловая пластинка - по цене 17540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...