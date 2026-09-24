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Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка

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Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 9
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка
17 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You’re No Good, Dance The Night Away, Somebody Get Me A Doctor, Bottoms Up!, Outta Love Again, Light Up The Sky, Spanish Fly, D.O.A., Women In Love…, Beautiful Girls
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-033
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Van Halen / Van Halen II (Box, Limited, Original Master Recording Series) (2LP) — это изысканное коллекционное издание, которое порадует как преданных фанатов группы, так и новых слушателей. Данная пластинка выполнена по оригинальной мастер-записи, что гарантирует исключительное качество звука и неповторимую атмосферу рок-музыки 70-х и 80-х годов. Этот бокс станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит множество ярких эмоций. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и окунуться в мир легендарного звучания Van Halen.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You’re No Good, Dance The Night Away, Somebody Get Me A Doctor, Bottoms Up!, Outta Love Again, Light Up The Sky, Spanish Fly, D.O.A., Women In Love…, Beautiful Girls
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-033
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Van Halen / Van Halen II (Box, Limited, Original Master Recording Series) (2LP) — это изысканное коллекционное издание, которое порадует как преданных фанатов группы, так и новых слушателей. Данная пластинка выполнена по оригинальной мастер-записи, что гарантирует исключительное качество звука и неповторимую атмосферу рок-музыки 70-х и 80-х годов. Этот бокс станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит множество ярких эмоций. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и окунуться в мир легендарного звучания Van Halen.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Van Halen II (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203326) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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