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Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка

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Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 9
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 10
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 11
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 12
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 13
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 14
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 15
Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 11
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 12
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 13
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 14
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 15
  • Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка
17 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797203227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, UltraDisc One-Step
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Van Halen (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797203227) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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