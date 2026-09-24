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Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка

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Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837245418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Waiting, Evil Ways, Shades Of Time, Savor, Jingo, Persuasion, Treat, You Just Don't Care, Soul Sacrifice
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waiting, Evil Ways, Shades Of Time, Savor, Jingo, Persuasion, Treat, You Just Don't Care, Soul Sacrifice



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837245418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Waiting, Evil Ways, Shades Of Time, Savor, Jingo, Persuasion, Treat, You Just Don't Care, Soul Sacrifice
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waiting, Evil Ways, Shades Of Time, Savor, Jingo, Persuasion, Treat, You Just Don't Care, Soul Sacrifice


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Santana (Analogue, Original Master Recording) (0888837245418) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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