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Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка

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Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 7
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 8
Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 7
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 8
  • Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 
Начислим 480 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711723
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Загружаем...
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Загружаем...
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Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка
16 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588855412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588855412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Lotus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Meditation, Going Home, A-1 Funk, Every Step Of The Way, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Oye Como Va, Yours Is The Light, Batukada, Xibaba (She-Ba-Ba), Stone Flower (Introduction), Waiting, Castillos De Arena, Part 1 (Sand Castle), Free Angela, Samba De Sausalito, Mantra, Kyoto (Drum Solo), Castillos De Arena, Part 2 (Sand Castle), Se A Cabo, Samba Pa Ti, Mr. Udo, Toussaint L'Overture, Incident At Neshabur, Savor, Conga solo


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (0196588855412) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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