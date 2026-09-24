Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - Inner Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0196588951312) виниловая пластинка
Карлос Сантана не хотел сидеть на месте или придерживаться какого-то одного стиля во время своей авантюрной карьеры в 1970-х годах. За это плодовитое десятилетие его одноименная группа выпустила девять студийных альбомов, гибридный двойной альбом с живыми студийными выступлениями и тройной концертный сет. Склонность группы к исследованиям и мутациям - и воплощению этих построений в увлекательные песни, которые удивляют, восхищают и вдохновляют - очевидна на "Inner Secrets", получившем золотой сертификат опусе, на котором коллектив достигает высот, которых он не достигнет еще 10 лет. 180-граммовый LP 33RPM "Inner Secrets", снятый с оригинальных мастер-лент, отпрессованный на Fidelity Record Pressing и ограниченный 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет альбом 1978 года в аудиофильском звучании на внутреннем переиздании. Это коллекционное издание, входящее в серию Santana, отличается тихими поверхностями и черными фонами, которые помогают выявить важнейшие детали, динамику и тембры, которые действительно выделяют музыку Сантаны. Что касается фирменного гитарного голоса Карлоса Сантаны, пикантных партий и акробатических соло? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - и вы сможете еще больше насладиться ловкостью, видением и душевной харизмой. Эти качества распространяются и на вклад других музыкантов на "Inner Secrets", включая бодрящие барабанные партии Грэма Лира и фундаментальные басовые линии Дэвида Маргена. Они образуют прочный ритмический фундамент, который может варьироваться от диско-грува до угрюмого поп-музыки и классического рока, готового для радиостанций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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