Top.Mail.Ru
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 7
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blues For Salvador
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 7
  • Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blues For Salvador
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bailando/Aquatic Park, Bella, I'm Gone, 'Trane, Deeper, Dig Deeper, Mingus, Now That You Know, Hannibal, Blues For Salvador
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка

Немногие артисты были так плодовиты, как Карлос Сантана в 1970-80-е годы. Выпустив "Blues for Salvador", четвертый альбом рок-н-ролльщика, ставшего сольным исполнителем, он сохранил темп, который позволял ему выпускать более одного LP в год с момента выхода дебютного альбома его группы в 1969 году. Неудивительно, что этот опус 1987 года должен был стать последней работой Сантаны до 1990 года; он заслужил свой перерыв. А с инструментальным "Blues for Salvador" он ушел на перерыв с высокой точкой, которая принесла ему первую премию "Грэмми". 180-граммовая пластинка "Blues for Salvador", снятая с оригинальных мастер-лент, отпечатанная в Fidelity Record Pressing и строго ограниченная 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет этот многогранный альбом в аудиофильском звучании на отечественном виниловом переиздании от Mobile Fidelity. Это коллекционное издание, входящее в серию переизданий Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают выявить мелкие детали, динамику и фирменные тона, являющиеся ключевыми в звуковых эскападах Сантаны. Что касается узнаваемого во всем мире гитарного голоса Карлоса Сантаны, острых как бритва соло и метеоритных хвостов? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - так вы сможете лучше насладиться контролем, энергией и чувством, которые они излучают. Не говоря уже об игре других высококлассных музыкантов, входящих в состав фьюжн-сета 80-х. Тони Уильямс (барабаны), бывший участник Второго большого квинтета Майлза Дэвиса, Альфонсо Джонсон (бас), Бадди Майлз (вокал) из Band of Gypsys и Орестес Вилато (флейта, перкуссия), культовый сайдмен, включены в альбом. В этом ремастеринге их вклад можно услышать с улучшенной фокусировкой, визуализацией и разделением.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588951411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Blues For Salvador
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bailando/Aquatic Park, Bella, I'm Gone, 'Trane, Deeper, Dig Deeper, Mingus, Now That You Know, Hannibal, Blues For Salvador
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Немногие артисты были так плодовиты, как Карлос Сантана в 1970-80-е годы. Выпустив "Blues for Salvador", четвертый альбом рок-н-ролльщика, ставшего сольным исполнителем, он сохранил темп, который позволял ему выпускать более одного LP в год с момента выхода дебютного альбома его группы в 1969 году. Неудивительно, что этот опус 1987 года должен был стать последней работой Сантаны до 1990 года; он заслужил свой перерыв. А с инструментальным "Blues for Salvador" он ушел на перерыв с высокой точкой, которая принесла ему первую премию "Грэмми". 180-граммовая пластинка "Blues for Salvador", снятая с оригинальных мастер-лент, отпечатанная в Fidelity Record Pressing и строго ограниченная 3 000 пронумерованных копий, впервые представляет этот многогранный альбом в аудиофильском звучании на отечественном виниловом переиздании от Mobile Fidelity. Это коллекционное издание, входящее в серию переизданий Santana, отличается спокойной поверхностью и черным фоном, которые помогают выявить мелкие детали, динамику и фирменные тона, являющиеся ключевыми в звуковых эскападах Сантаны. Что касается узнаваемого во всем мире гитарного голоса Карлоса Сантаны, острых как бритва соло и метеоритных хвостов? Услышьте их с новой четкостью и ясностью - так вы сможете лучше насладиться контролем, энергией и чувством, которые они излучают. Не говоря уже об игре других высококлассных музыкантов, входящих в состав фьюжн-сета 80-х. Тони Уильямс (барабаны), бывший участник Второго большого квинтета Майлза Дэвиса, Альфонсо Джонсон (бас), Бадди Майлз (вокал) из Band of Gypsys и Орестес Вилато (флейта, перкуссия), культовый сайдмен, включены в альбом. В этом ремастеринге их вклад можно услышать с улучшенной фокусировкой, визуализацией и разделением.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Blues For Salvador (Analogue, Original Master Recording) (0196588951411) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...