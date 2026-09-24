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Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка

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Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
One Hit Wonders
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
One Hit Wonders
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dead Or Alive–You Spin Me Round, Buggles*–Video Killed The Radio Star, John Paul Young–Love Is In The Air, Katrina*–Walking On Sunshine, Coolio–Gangsta's Paradise, Nik Kershaw–Wouldn't It Be Good, William Pitt–City Lights, Debbie Gibson–Lost In Your Eyes, Robbie Dupree–Steal Away, The Motels–Only The Lonely, Wild Cherry–Play That Funky Music, Limahl–Neverending Story, Color Me Badd–I Wanna Sex You Up, Sisqo–Thong Song, Crazy Town–Butterfly, Spagna*–Call Me, Wax (6)–Right Between The Eyes, Storie
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка

One Hit Wonders - это сборник, посвященный незабываемым трекам, которые доминировали в радиоэфире и стали вневременной классикой. Эта коллекция объединяет легендарные хиты многих десятилетий и различных жанров. Лимитированное издание на белом виниле. Эта коллекция знаковых песен охватывает мир поп-музыки, рока, фанка, R&B и хип-хопа. Каждый трек в этой компиляции стоит как культурная веха, мгновенно узнаваемая с первой ноты. One Hit Wonders является обязательным для любителей музыки, коллекционеров и поклонников классических хитов, которые вошли в историю.

Отзывы о товаре Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
One Hit Wonders
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dead Or Alive–You Spin Me Round, Buggles*–Video Killed The Radio Star, John Paul Young–Love Is In The Air, Katrina*–Walking On Sunshine, Coolio–Gangsta's Paradise, Nik Kershaw–Wouldn't It Be Good, William Pitt–City Lights, Debbie Gibson–Lost In Your Eyes, Robbie Dupree–Steal Away, The Motels–Only The Lonely, Wild Cherry–Play That Funky Music, Limahl–Neverending Story, Color Me Badd–I Wanna Sex You Up, Sisqo–Thong Song, Crazy Town–Butterfly, Spagna*–Call Me, Wax (6)–Right Between The Eyes, Storie
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
One Hit Wonders - это сборник, посвященный незабываемым трекам, которые доминировали в радиоэфире и стали вневременной классикой. Эта коллекция объединяет легендарные хиты многих десятилетий и различных жанров. Лимитированное издание на белом виниле. Эта коллекция знаковых песен охватывает мир поп-музыки, рока, фанка, R&B и хип-хопа. Каждый трек в этой компиляции стоит как культурная веха, мгновенно узнаваемая с первой ноты. One Hit Wonders является обязательным для любителей музыки, коллекционеров и поклонников классических хитов, которые вошли в историю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - One Hit Wonders (coloured) (8430717000628) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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