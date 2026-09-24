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Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bob Marley
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711710
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Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bob Marley
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
400 Years - Peter Tosh, Some Woman Must Cry - Derrick Morgan, People Get Ready - Johnny Osbourne, Rasta - Peter Tosh, I Shot The Sheriff - Peter Tosh / Eric Gale, Judge Not - Bob Marley, Sun Is Shining - Bob Marley & The Wailers, Kaya - Bob Marley & The Wailers, Small Axe - Bob Marley & The Wailers, Soul Captive - Bob Marley & The Wailers, Rainbow Country - Bob Marley & The Wailers, Stop The Rain - Bob Marley & The Wailers, Natural Mystic - Bob Marley & The Wailers, Concrete Jungle - Bob Marley
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка

"The Many Faces Of Bob Marley & The Wailers" – трибьют-сборник ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, выпущенный в 2015 году. Содержит сторонние проекты группы (The Wailers), ремиксы, а также раритетные записи.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bob Marley
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
400 Years - Peter Tosh, Some Woman Must Cry - Derrick Morgan, People Get Ready - Johnny Osbourne, Rasta - Peter Tosh, I Shot The Sheriff - Peter Tosh / Eric Gale, Judge Not - Bob Marley, Sun Is Shining - Bob Marley & The Wailers, Kaya - Bob Marley & The Wailers, Small Axe - Bob Marley & The Wailers, Soul Captive - Bob Marley & The Wailers, Rainbow Country - Bob Marley & The Wailers, Stop The Rain - Bob Marley & The Wailers, Natural Mystic - Bob Marley & The Wailers, Concrete Jungle - Bob Marley
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"The Many Faces Of Bob Marley & The Wailers" – трибьют-сборник ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, выпущенный в 2015 году. Содержит сторонние проекты группы (The Wailers), ремиксы, а также раритетные записи.


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - The Many Faces Of Bob Marley (coloured) (8430717000499) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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