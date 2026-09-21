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Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка

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Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Cooltrane Quartet: Songs We Love
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711709
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Cooltrane Quartet: Songs We Love
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Jones, Cassandra Beck, The Lady In Red, Jones, Nenei, Ituana, I Try, Heaven Is A Place On Earth, Wonderful Life, Fran?oise Sanders & Michelle Simonal, Yellow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка

"Songs We Love" - сборник джазового коллектива The Cooltrane Quartet, выпущенный в 2025 году. Содержит кавер версии хитов таких групп как Fleetwood Mac, Coldplay, и других. Среди приглашенных исполнителей числятся Ив Сент-Джонс, Кассандра Бек, Итуана, Ненея, Франсуаза Сандерс и Мишель Симонал. Лимитированное издание представлено на виниле серого цвета. The Cooltrane Quartet - музыкальный проект, созданный в 1990-х годах, который сочетает элементы джаза, рока и альтернативной музыки. Название группы является игрой слов, отсылая к легендарному джазовому саксофонисту Джону Колтрейну (John Coltrane), что подчеркивает их интерес к джазовой культуре и импровизации.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Cooltrane Quartet: Songs We Love
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Jones, Cassandra Beck, The Lady In Red, Jones, Nenei, Ituana, I Try, Heaven Is A Place On Earth, Wonderful Life, Fran?oise Sanders & Michelle Simonal, Yellow
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Songs We Love" - сборник джазового коллектива The Cooltrane Quartet, выпущенный в 2025 году. Содержит кавер версии хитов таких групп как Fleetwood Mac, Coldplay, и других. Среди приглашенных исполнителей числятся Ив Сент-Джонс, Кассандра Бек, Итуана, Ненея, Франсуаза Сандерс и Мишель Симонал. Лимитированное издание представлено на виниле серого цвета. The Cooltrane Quartet - музыкальный проект, созданный в 1990-х годах, который сочетает элементы джаза, рока и альтернативной музыки. Название группы является игрой слов, отсылая к легендарному джазовому саксофонисту Джону Колтрейну (John Coltrane), что подчеркивает их интерес к джазовой культуре и импровизации.


Теги товара: Цветной винил
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