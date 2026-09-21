Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка
"Songs We Love" - сборник джазового коллектива The Cooltrane Quartet, выпущенный в 2025 году. Содержит кавер версии хитов таких групп как Fleetwood Mac, Coldplay, и других. Среди приглашенных исполнителей числятся Ив Сент-Джонс, Кассандра Бек, Итуана, Ненея, Франсуаза Сандерс и Мишель Симонал. Лимитированное издание представлено на виниле серого цвета. The Cooltrane Quartet - музыкальный проект, созданный в 1990-х годах, который сочетает элементы джаза, рока и альтернативной музыки. Название группы является игрой слов, отсылая к легендарному джазовому саксофонисту Джону Колтрейну (John Coltrane), что подчеркивает их интерес к джазовой культуре и импровизации.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитKmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Various Artists - The Cooltrane Quartet: Songs We Love (coloured) (8430717000635) виниловая пластинка