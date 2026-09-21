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Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка

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Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 1
Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 2
Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 3
Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
A Different Kind Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 1
  • Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 2
  • Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 3
  • Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711708
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
A Different Kind Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Back Home, Feel It In Your Heart, Anatomy Of A Tidal Wave, A Different Kind Of Pain, Another Pill, Happens All The Time, When Heaven's Not Far Away, God's Song, When Angel's Fly Away, Tell Me Why, Ocean
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка

A Different Kind Of Pain — четвёртый студийный альбом рок-группы Cold из Джексонвилля, который был первоначально выпущен в 2005 году. Он был записан с отмеченным наградами продюсером Майклом Баскеттом, который также работал с Alter Bridge, Limp Bizkit и Slash среди многих. другие. Альбом еще больше исследовал мелодичное и менее агрессивное звучание группы, которое они впервые начали с предшественника Year Of The Spider. Однако Cold доказали, что тяжесть не является обязательным условием для того, чтобы группа была эффективной и успешной. В альбом вошли два сингла: «Happens All The Time» и заглавный трек, а также дополнительные выдающиеся треки «When Heaven's Not Far Away» и «Back Home». Вскоре после релиза группа взяла трехлетний перерыв.

Отзывы о товаре Cold - A Different Kind Of Pain (coloured) (8719262038899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cold
Альбом (сингл)
A Different Kind Of Pain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Back Home, Feel It In Your Heart, Anatomy Of A Tidal Wave, A Different Kind Of Pain, Another Pill, Happens All The Time, When Heaven's Not Far Away, God's Song, When Angel's Fly Away, Tell Me Why, Ocean
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
A Different Kind Of Pain — четвёртый студийный альбом рок-группы Cold из Джексонвилля, который был первоначально выпущен в 2005 году. Он был записан с отмеченным наградами продюсером Майклом Баскеттом, который также работал с Alter Bridge, Limp Bizkit и Slash среди многих. другие. Альбом еще больше исследовал мелодичное и менее агрессивное звучание группы, которое они впервые начали с предшественника Year Of The Spider. Однако Cold доказали, что тяжесть не является обязательным условием для того, чтобы группа была эффективной и успешной. В альбом вошли два сингла: «Happens All The Time» и заглавный трек, а также дополнительные выдающиеся треки «When Heaven's Not Far Away» и «Back Home». Вскоре после релиза группа взяла трехлетний перерыв.
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